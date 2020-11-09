情侶分享帳密…她分手LINE慘遭偷登「散布愛愛片」　渣男下場曝

▲姚姓男子與女友分手後，竟偷偷登入女方社群媒體帳號，散布她不雅照及性愛片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

姚姓男子與女友甜甜（化名）分手後，因心生不滿，竟偷偷登入甜甜IG偷改她帳號名稱，藉此損害女方名譽，隔日又登入她LINE帳號，陸續將其裸照及性愛片散布至多人的聊天群組，供人觀覽。甜甜知情後崩潰至警局報案，花蓮地院審結判姚男有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

甜甜與姚男交往期間，曾請男友用電腦幫忙登LINE，故姚男手上握有甜甜的LINE帳密。不料2人2018年9月分手後，姚男竟於隔月15日偷偷登入甜甜Instagram，把她帳號改成具有貶損意味的英文名稱，且他隔日犯意再起，竟又加碼登入甜甜LINE帳號，將她裸體不雅照以及與不明男子的性交影片，傳送至甜甜所屬的2個多人聊天群組供大家觀覽，以此方式二度傷害甜甜人格尊嚴及社會評價。甜甜發現後，難過至警局報案。

據了解，姚男起初接受警詢時坦承所有犯行，但偵訊及一審時卻改口否認錯誤。花蓮高分院認為，姚男散布猥褻影像以及足以毀損他人名譽的言論內容，又無故入侵他人電腦相關設備，行為已對甜甜造成嚴重影響，但考量他於此次審理時願意認罪，顯見悔意，也積極與被害人和解，最後依「無故變更他人電腦之電磁紀錄」共2罪，各處有期徒刑2月及6月，合併應執行7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

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