跟女友矇眼性愛…激戰過程全拍！他完事秒上傳2mins影片：歡迎指教

▲阿傑偷拍與女友的性愛過程，還把影片放到網路上。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）跟女子「花花」（化名）是男女朋友關係，但他卻在未取得對方同意下，偷偷拍攝兩人的性愛影片，並將影片放到色情網站上供人瀏覽。對此，橋頭地院審理後，依法判阿傑8月徒刑。

判決指出，阿傑與花花是男女朋友，但某次兩人在租屋處發生性行為時，阿傑卻未經過對方同意，基於竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之犯意，擅自偷拍花花矇眼裸身與其發生性行為的性愛影片。

更誇張的是，阿傑拍攝性愛影片之後，還將影片上傳到某色情網站，甚至還在標題上直接聲稱，影片主角是他的「女友」，還歡迎大家指教，以此方式供多數人觀覽。整起事件直到花花的友人看到影片後，趕忙將事情告訴她之後才曝光。

對此，法官認為，阿傑未徵得花花同意，就竊錄兩人的性愛過程、身體隱私部位，又將竊錄到的影片上傳到色情網站上供人觀覽，且因此造成流傳於眾而毀壞花花之名譽，所為實屬不該，念及其犯案後坦承犯行，態度尚可，審酌其智識程度、經濟狀況等後，依犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判他4月徒刑；又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪之內容罪，判處有期徒刑5月；合併執行應執行8月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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