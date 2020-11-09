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6仙女被淫教主少龍猥褻性侵...再遭公審霸凌　北檢籲勿二度傷害

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▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐浩城(少龍)被起訴涉嫌性侵，仍有不不少信徒堅信少龍清白。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，10月被台北地檢署起訴涉嫌強制猥褻、性侵6名女信徒後，不少信徒想方設法為少龍辯護，質疑有心人覬覦華興財產，所以誣指陷害，由於部分媒體報導寫出被害人身世背景，讓被害人極度恐懼，辦案人員痛批根本是企圖對被害人公審霸凌，北檢9日呼籲媒體保護被害人，避免造成不可抹滅之二度傷害。

北檢起訴指出，少龍從2016年起，要信徒找處女信徒加入「仙女班」，灌輸修行失敗將「灰飛湮滅」、禍延家人等觀念，私自配藥給仙女服用，獨處時以「提升靈性」、「精液可提升修行」等理由，強行摸、吸6名仙女胸部，因不舉而性侵不成，反怪被害人「陰氣重」；另外少龍還涉嫌亂開中醫藥方，涉嫌違反《藥事法》。

▲華興靈修中心負責人少龍性侵案移審。（圖／記者林敬旻攝）

▲法院認為少龍可能已教主身分影響證人證詞，裁定繼續羈押少龍。（資料照／記者林敬旻攝）

全案目前正由台北地院審理中，從案發後遭收押的少龍，日前以需要洗腎等身體疾病為由，委託律師向法院聲請停押交保，但合議庭認為，看守所可每周3次安排少龍去醫院洗腎，生命無虞，若是交保在外，可能以教主的身分，影響相關證人等理由，駁回聲請，少龍持續被收押。

除了少龍自救，信徒們則是在外找了律師，邀請媒體參加記者會，找來一些「仙女班」成員，為少龍辯護，稱所謂性侵等指控，是一群有心人，為了爭奪少龍、興華靈修中心的財產，所以刻意誣陷。

▲▼中華中正黨少龍再度被捕、查扣現金8千多萬、並餵藥性侵女信徒。（圖／記者張君豪攝）

▲檢警仍在調查少龍涉嫌吸金詐財案。（資料照／記者張君豪攝）

而近日媒體接續報導信徒們質疑性侵被害人的說詞時，陸續撰寫出被害人的親友身分、家世背景，據了解，有好不容易鼓起勇氣指證少龍的被害人，因此想起過去遭同門言語霸凌的不勘往事，很擔心惡夢再度重演，辦案人員得知後，趕緊請社會局協助安撫被害人，北檢9日特地為此發布新聞稿，呼籲媒體不可報導足資辨識性侵被害人的內容，並已通報目的事業主管機關，對相關媒體依《性侵害犯罪防治法》處理。

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