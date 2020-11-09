6仙女被淫教主少龍猥褻性侵...再遭公審霸凌　北檢籲勿二度傷害

▲徐浩城(少龍)被起訴涉嫌性侵，仍有不不少信徒堅信少龍清白。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，10月被台北地檢署起訴涉嫌強制猥褻、性侵6名女信徒後，不少信徒想方設法為少龍辯護，質疑有心人覬覦華興財產，所以誣指陷害，由於部分媒體報導寫出被害人身世背景，讓被害人極度恐懼，辦案人員痛批根本是企圖對被害人公審霸凌，北檢9日呼籲媒體保護被害人，避免造成不可抹滅之二度傷害。

北檢起訴指出，少龍從2016年起，要信徒找處女信徒加入「仙女班」，灌輸修行失敗將「灰飛湮滅」、禍延家人等觀念，私自配藥給仙女服用，獨處時以「提升靈性」、「精液可提升修行」等理由，強行摸、吸6名仙女胸部，因不舉而性侵不成，反怪被害人「陰氣重」；另外少龍還涉嫌亂開中醫藥方，涉嫌違反《藥事法》。

▲法院認為少龍可能已教主身分影響證人證詞，裁定繼續羈押少龍。（資料照／記者林敬旻攝）

全案目前正由台北地院審理中，從案發後遭收押的少龍，日前以需要洗腎等身體疾病為由，委託律師向法院聲請停押交保，但合議庭認為，看守所可每周3次安排少龍去醫院洗腎，生命無虞，若是交保在外，可能以教主的身分，影響相關證人等理由，駁回聲請，少龍持續被收押。

除了少龍自救，信徒們則是在外找了律師，邀請媒體參加記者會，找來一些「仙女班」成員，為少龍辯護，稱所謂性侵等指控，是一群有心人，為了爭奪少龍、興華靈修中心的財產，所以刻意誣陷。

▲檢警仍在調查少龍涉嫌吸金詐財案。（資料照／記者張君豪攝）

而近日媒體接續報導信徒們質疑性侵被害人的說詞時，陸續撰寫出被害人的親友身分、家世背景，據了解，有好不容易鼓起勇氣指證少龍的被害人，因此想起過去遭同門言語霸凌的不勘往事，很擔心惡夢再度重演，辦案人員得知後，趕緊請社會局協助安撫被害人，北檢9日特地為此發布新聞稿，呼籲媒體不可報導足資辨識性侵被害人的內容，並已通報目的事業主管機關，對相關媒體依《性侵害犯罪防治法》處理。

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