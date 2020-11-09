OL暗巷疑遭尾隨...貼文「治安差到不行」　他喊冤：喝醉搖晃被誤會

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名女子凌晨返家，與一名男子擦身而過，回頭看他時，兩人四目相接時，懷疑遭男子尾隨，嚇得她立刻報警，並由警方陪同返家，事後還貼網要民眾當心，警方根據監視器找到男子，他解釋當時要找朋友，並沒有尾隨念頭，可能是喝酒走路搖晃引起誤會，造成社會議論相當抱歉。

▲游姓OL返家時，遇到黃男醉醺醺擦身而過，誤以為被尾隨。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

27歲游姓女子7日在臉書社團《我是永和人》貼文，描述當天凌晨下班回家路上，遭到一名像流浪漢的陌生男子尾隨，嚇得她趕緊跑到轄區派出所報案，「現在治安狀況真的差到不行，差點看不見明天的太陽」，最後由警方陪同她返家。

警方獲報立即調閱相關監視器，循線找到這名36歲的黃姓男子，他表示原本從事外送員工作，但機車壞了，暫時停工，當天喝了酒要去巷口找朋友，與游女擦肩而過，順勢轉頭看了她一眼，兩人剛好四目相接，並沒有惡意，也無尾隨她，可能是喝醉走路搖晃，讓她誤會。

事後游女得知是「誤會」一場，相當感謝警方及相關單位的重視與幫忙。永和區公所也在當天晚上會同永和分局、里長及住戶現地會勘，決議在該巷昏暗處增設路燈，派出所也設置2處臨時巡邏箱加強安全維護。

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▲▼警方後續會同公所在暗巷加裝路燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）