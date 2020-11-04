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遭嗆「很喜歡舔」…黃捷不忍了！開告一柱擎天姐：不再姑息性霸凌

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▲▼時力高雄議員黃捷回母校台大公衛系上演講。（圖／記者李毓康攝）

▲黃捷決定提告。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者林昱萱／綜合報導

高雄市議員黃捷日前再度出席同志大遊行，沒想到卻讓她因此遭受諸多批評，而她表示，「網友黃XX在臉書公開表示，不爽我參加同志大遊行，甚至偏激的說出 #很喜歡互舔XX、#喜歡捅XX、#同性戀都祂馬的噁心，等誇張言論。」對此，黃捷表示，自己不再隱忍，決定提告。

韓粉「一柱擎天姐」日前在臉書轉發了「刺綠酸水」的貼文，內文提到高雄市議員黃捷沒出席單車遊行，而是到台北參加同志遊行。她看到這消息後氣得大罵，「不覺得你們這些同性戀都祂X的噁心嗎？台哥鬼嗎？」還強調「這世界上只能一男一女」。對此，黃捷表示，「從賴品妤 被檢討「露胸博板面污辱智商」、吳敦義暗批陳菊(花媽)「肥滋滋大母豬」、吳祥輝說蔡英文 Tsai Ing-wen總統是「政治淫婦」台灣從政的女性，不斷在性別、外貌及婚嫁上，被低俗的爛言論攻擊！」

黃捷提到，「網路性霸凌言論常出現在你我週遭，輕則以帶有性羞辱的字眼來羞辱；重則合成、散播私密照片來騷擾恐嚇，尤其網路平台匿名性，又加劇網路性霸凌的傷害。」而她也說，「即便網路性霸凌，不會對被害人造成物理性的傷害，但網路的公開性與傳播強度，即便言論被刪除了，對被害者的公開羞辱，卻不可能完全移除。」

對此，針對種種的事件，黃捷也決定不再隱忍，堅決提出告，「對於批評與指教的言論，即便立場不同我都給予尊重，但純粹惡意的性羞辱、性霸凌，我無法再選擇姑息，近日我將會保留證據，前往鳳山警分局進行提告，不再讓網路性霸凌更加猖狂！」

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