美國大選開票夜！白宮前人潮湧現　唱歌跳舞祈「川普退出白宮」

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國大選今天正式投票，傍晚時分，白宮前已經有數百名民眾聚集。開票結果出爐前，民眾或是唱歌，或是跳舞，或是訴求將美國總統川普趕出白宮。

▲美國總統川普拚連任。（圖／路透）

美國大選儘管已經有約1億人提早投票，計票時間可能會較預期的長，今晚不一定能有結果。但從傍晚開始，陸續有民眾聚集白宮前。位於白宮前的拉法葉公園（Lafayette Park）早已經被鐵絲圍欄包圍，民眾只能在公園外的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聚集。

華盛頓特區是民主黨鐵票區，聚集在白宮前多半是挺民主黨候選人拜登（Joe Biden）的民眾。廣場前還有一頂用石膏做成、打碎的川普競選口號「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）鴨舌帽，表達對川普的不滿。

由於尚未開始開票，許多民眾在現場或是唱歌，或是跳舞，也有人高呼「將川普、彭斯（Mike Pence，美國副總統）趕出去」口號，希望能終結川普時代。

華盛頓特區政府預期晚間9時過後將會有數千人湧入白宮前觀看開票，擔心騷亂，華府警局已經通令所有員警取消休假，確保人力充足，以應付各種可能狀況。