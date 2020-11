影／拜登大選當日重返賓州老家！牆上手寫「從這間房子入主白宮」

記者葉睿涵/綜合報導

民主黨候選人拜登在選舉日當天經過賓州斯克蘭頓(Scranton)時,重回兒時的故居,並在臥室的一面牆上簽名。他在2008年的選舉中也曾以副總統候選人的身份拜訪故居。

綜合外媒報導,拜登在故居臥室的牆上,用一支黑色的馬克筆寫下,「在上帝的恩典下,從這間房子到白宮。拜登2020年11月3日」(From this house to the White House, with the grace of God. Joe Biden 11-3-2020)。

NEW: A picture from Scranton. Joe Biden just signed this on the living room wall in his childhood home here. For context, he did this in the bedroom during the 2008 race. @axios pic.twitter.com/R9sKjG6Ktv