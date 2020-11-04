「最美區間車」首次試車就故障！交通部：先發現問題是好事

記者李宜秦／台北報導

台鐵投入253億元採購EMU900型通勤電聯車，上月24日首批交車，想不到昨日試車就發生故障，有3組車集電弓破裂變形。交通部常務次長祁文中表示，首批交車就發現問題是「很好的的事」，台鐵會將所有問題彙整，要求工程公司處理，若因此有延後交車或違約等，則會要求賠償。

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車試車就故障。（圖／台鐵局提供）

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祁文中今日出席立法院交通委員會，他在會前接受聯訪時表示，針對台鐵新購區間車試車就故障一事，他表示台鐵將依契約處理，新車將在台試運轉60天，完全沒有問題才會第二次付款，台鐵會將發現的所有問題，一併交付工程公司、製造商，要求預先處理。

▲最美區間車試車就故障。（圖／截自YouTube）

祁文中表示，若列車故障問題可克服，契約才會繼續進行，希望可以如期交車，雖然台鐵迫切需要新的區間車，但品質更重要，在首批試車就發現問題是好事，否則等到更多列車來台，時間久了才發現，那還得同時處理舊車與製造中的新車。

祁文中表示，工程難免會有瑕疵需要改善，若無法如期改善、延後交車等，影響合約，才會與製造商談到違約金賠償部分。目前台鐵仍未作出報告，台鐵會將所有問題一次釐清後彙整，再提出整體報告呈報交通部。

台鐵簡訊昨日指出，3日8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓異常(第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形，為安全需要，請電務處派電力維修車巡查花蓮=南澳間西正線電車線設備並回報。