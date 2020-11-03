綠營：如果川普連任失敗　藍營操作第二波「押寶說」輿論戰

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國大選已進入投票階段，黨政人士指出，府院黨幕僚都有注意到，某些特定媒體和國民黨在這兩週趁隙不斷操作「押寶說」。他認為，國民黨會在美國大選開票後，如果川普連任失敗，將操作第二波的輿論戰。

黨政人士認為，這樣的操作手法，如同2016年，國民黨和特定媒體操作選前民進黨押寶民主黨候選人希拉蕊，在結果出來後，繼續操作民進黨押寶失敗的手法如出一轍。

但是，黨政人士說，當年在蔡英文總統跟川普通話後，不但打臉了所謂的「押寶說」，更顯見民進黨對於相關情勢都有預先準備。

黨政人士透露，國民黨和特定媒體預計將會在美國大選開票後，操作第二波的輿論戰。若是川普連任失敗，國民黨將會大肆操作民進黨押寶失敗，並且會操作「蔡英文對外政策失利，民進黨押寶川普失敗」；甚至會唱和「不應該只押寶美國，也應該要重視中國」這一類試圖唱衰蔡政府外交政策的新聞操作。

黨政人士指出，若國民黨對美有清楚的戰略，選舉結果不論是拜登，或是川普，國民黨都應該表示尊重，才不會出現像林為洲公然的倡議支持拜登的發文。

黨政人士表示，蔡英文總統在上週六就已經超前部署舉行國安會議，就是要定調台灣跟美國的交往關係，不會因為哪個政黨執政而有明顯的改變，台美關係在蔡總統執政以來的成果有目共睹，且在美國國會通過對於台灣相關法案，都是民主黨、共和黨跨黨派的支持，證明美國主流民意就是深化台美關係的交流。

黨政人士指出，國民黨及特定媒體試圖操作所謂的押寶的說法，對國家整體而言是沒有幫助，若國民黨只會用押寶的觀念來看待台灣整體對外關係，終將被人看破手腳。

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