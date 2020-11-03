列出「藍綠最大不同」　孫大千：國民黨可以大聲拒絕開放美豬

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近期共機頻擾台、開放瘦肉精美豬肉等議題，前國民黨立委孫大千3日上午在臉書發表「國民黨與民進黨最大的不同」，並寫道，在國民黨執政時期，不僅兩岸關係和平穩定，台灣也可以大聲拒絕開放美豬；但民進黨執政後，只能緊抱美國總統川普大腿，更悲慘的是，兩岸還戰雲密布，衝突一觸即發。

孫大千表示，國民黨與民進黨最大的不同，在國家認同上，一邊是中華民國，另一邊是借殼台獨；而在兩岸關係上，一邊是和平，另一邊則是戰爭。

孫大千認為，在國民黨執政時期，兩岸關係和平穩定、外交爭奪戰休兵，台灣不必再被邦交國予取予求，除可省下大筆外交預算外，台灣也能夠逐步參與國際組織，不必凡事總是看著美日的臉色，可以大聲拒絕美豬開放、堅持拒絕日本核食進口。

他繼續說，當時兩岸軍事對峙降低，不必每年再上繳大筆的保護費，且由徵兵改為募兵，替年輕人省下人生中的寶貴時光，「戰爭對於台灣來說，根本是一件不可能會發生的事」。

孫大千指出，但當民進黨取得政權後，不僅兩岸對立衝突全面升高，外交戰場也節節敗退、邦交國數目大幅減少，「凱子外交重現江湖，國際空間亦被完全封鎖，民進黨只能緊抱川普的大腿，甘願成為棋子馬前卒」。更悲慘的是，兩岸戰雲密布，衝突一觸即發，徵兵制被討論重新恢復，而教召制度也要全面調整，對美國的高價軍售只能照單全收，就算債留子孫，也只能打落牙齒和血吞。

孫大千認為，現在台灣人民人心惶惶，每日討論的話題不是中共何時會動武，就是美國是否會出兵協防台灣，又或者是調查年輕人是否願意上戰場，警政署還要宣導空襲避難的正確步驟，就連國慶戰機預演，都會被民眾誤認為兩岸開戰。

他總結，選擇決定命運，地獄還是天堂，和平還是戰爭，全部都在選民的一念之間。