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雲端最前線／社會安全網破洞？馬國女大生遇害 蘇揆喊究責

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新聞節目中心／綜合報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，引發各界高度關注及憤慨。對於外界質疑事發後政府只懲處基層，卻未究責高層官員，行政院長蘇貞昌2日表示，目前先就整個情形來處理，以消滅治安死角，待整起事件釐清後，將對應負責的人究責。《雲端最前線》3日邀請立法委員陳玉珍、立法委員陳亭妃、立法委員賴香伶以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院教育及文化委員會2日審查學校衛生法相關草案，朝野立委始終意見分歧，其中，針對第23條之3中，契約中是否載明禁用「乙型受體素」（瘦肉精），讓在野立委不滿批，民進黨就是怕該「乙型受體素」這5個字眼，最後仍沒共識，採表決，結果現場綠委全反對，決議不通過。

美國總統大選投票日進入倒數，共和黨的美國現任總統川普與民主黨對手拜登兩人都進入最後衝刺階段。疫情替這場選舉投添入更多不確定變數，此次採用郵寄投票的人數大幅增多，預估可能高達7千萬選民。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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