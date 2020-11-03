營養午餐補助提高、配合3章1Q　民進黨：一律使用國產豬

▲民進黨強調，校園食材一律使用國產豬。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

記者黃巈禾／台北報導

農委會主委陳吉仲13日宣布，2021年校園午餐全面使用國產食材，並提高每人每餐的補助，從3.5元增加至6元。民進黨強調，捍衛食安的決心不變，校園食材一律使用國產豬，且政府配合3章1Q可溯源食材，再加上清楚美豬標示、契約規範廠商，不會有進口豬肉進入校園。

民進黨表示，請各位家長放心，不論是法規面、執行面，政府和民進黨立委會全面的為校園食安把關，法規把關方面，目前的《學校衛生法》在2013年修法後，已明確要求供應學校膳食廠商採用在地食材，確保學童食安。

執行把關部分，民進黨指出，教育部今年8月28日已行文給各級學校和縣市政府，告知營養午餐一律採用國產肉品，教育部也宣布，11月底前將完成修改校園「採購契約範本」，要求一律用國產肉品，已具備法律效力，在學校執行面上，也更直接有效規範廠商，未來廠商若不接受契約，就不能簽約。

▲3章1Q。（圖／翻攝自行政院農委會）

民進黨提到，政府依照現有的《學校衛生法》，配合3章1Q可溯源食材，已運行三年多，未來再加上清楚美豬標示、契約規範廠商，不會有任何進口豬肉進入校園。

民進黨還說，國民黨立委提案修法版本只是反對萊劑進入校園，卻不管其他的進口農產品進入校園，完全是政治作秀，政府的做法是將每位學童每餐3.5元獎勵增加至6元，讓學校全面使用在地國產食材，這才創造三贏，家長贏、農民贏、食農教育贏。