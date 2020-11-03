遭嗆阻礙國家前進！　國民黨曝「11項會報逾期」...諷刺：貞的在放假

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨杯葛 記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（3）日第6度赴立法院進行施政報告，再遭藍委杯葛。民進黨對此怒轟國民黨「政治作秀」，並嗆說「不要成為阻礙國家前進的兇手」，但國民黨晚間卻以「就說『貞』的在放假！」，去諷刺蘇貞昌「不開治安會報，還敢說重視治安？」

國民黨團總召林為洲痛批，行政院超過一年半沒開食安會報，蘇貞昌至今不道歉，最近發生大馬女學生命案，內政部長徐國勇被問到治安會報竟一問三不知，直呼「螺絲掉滿地」，若行政院、各部會態度還是傲慢、不道歉，在野黨沒有別的選擇，國民黨團會持續抗爭。

針對國民黨6度杯葛蘇貞昌做施政報告，民進黨發言人周江杰不禁要問，江啟臣主席的數位諸葛已變質，淪為「數位杯葛」？國民黨是不是因失去「理性問政」的能力，不敢站上質詢台，讓國人了解政策實質內容？

他續指，失去理性問政能力的國民黨，今天甚至放話將杯葛議事到12月底，並認為「這將讓國家的重大政策與建設，包括前瞻基礎建設二期、防疫及各項攸關民生的政府預算，因而持續停擺，嚴重阻礙國家前進的腳步。」

▲民進黨發言人周江杰。（圖／記者黃國霖攝）



最後周江杰呼籲國民黨「勿再用政治作秀、鬧劇的方式企圖來掩飾自身的無能，勇敢的站上質詢台，不要再妨礙其他朝野政黨的立委能，就政策面站上質詢台，讓蘇院長與背負監督政府職責的立委們，能夠就各項國家重大議題進行答辯，才不負國人賦予的責任。」

國民黨晚間在臉書發題為《就說「貞」的在放假！不開治安會報，還敢說重視治安？》的文章指出，行政院蘇院長這幾個月來，「當我們問到萊豬進口程序、配套措施等等問題時，只會東躲西閃，根本沒有正面回答的誠意。」

國民黨指出，面對食安會報、治安會報逾期一年多沒有召開，蘇院長也只會拿「防疫考量」來推託，但新冠疫情是今年3月才爆發，「難道蘇院長有預知能力，去年就知道有疫情？而且就算是疫情考量，也應該可以使用視訊會議的方式取代，結果高達11項會報通通逾期，請問蘇院長有給全民一個交代嗎？」

國民黨還說，最可笑的是，理應監督行政院的監察委員，到現在沒有任何一個監委站出來，調查治安會報逾期未開的事件，並嗆綠委只會監督在野黨，而不去監督執政黨，「台灣的治安和食安，就是在民進黨的放任與懈怠下變得漏洞百出」。最後呼籲民進黨「不要再霸凌民意！」

▲蘇貞昌赴立法院做施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



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