「任務結束了」　空軍悼念朱冠甍：我們會持續捍衛祢愛的藍天

記者黃巈禾／台北報導

飛官朱冠甍29日上午在台東駕駛F-5E戰機時不幸墜海殉職，而他除了是一位優秀的飛官，同時也是一名熱愛音樂的台東志航基地樂團「虎團」吉他手。空軍司令部29日傍晚在臉書釋出一支追思影片，以朱冠甍曾寫的歌曲《藍天》作為背景音樂，並表示「謝謝祢，祢的任務結束了」。

▲空軍發布追思影片，悼念吳冠甍。（圖／翻攝空軍影片，下同）

影片一開頭，映入眼簾的是朱冠甍熱愛的飛機、還有手拿吉他的帥氣模樣，接著提到「軍人士國家的守護者，更是高危險的志業，無懼任何艱苦，因為這個國家，你負重前行」。

影片也播出朱冠甍過去受訪時的談話，他當時說道「因為平常白天就是飛行，飛行算是比較嚴謹的工作，不管是空勤人員也好，還是地勤人員也好，就是走到軍旅生涯的這個路上，在最一開始的那個初衷，從這個角度去出發」。

影片最後，空軍感性說道「冠甍，謝謝祢，用盡生命的一切，守護青天白日的家園，我們會持續捍衛，這片祢所愛的藍天」。

空軍引用《藍天》一段歌詞「我知道，飛行是危險的，我也知道，飛行這條路是孤獨的；但我很清楚知道，這是我的夢，看到你們的笑靨，守護這個家」，並提到，朱冠甍在《藍天》中，寫出自己千山萬水，想要抓住藍天，用盡生命的一切，守候青天白日家園的初衷。

空軍提及，「如今，祢的身影長存於藍天白雲之上，空軍保護人民、捍衛領空的使命，不會因為任何事情而消逝，祢犧牲奉獻、衛國衛民的精神，我們永懷，謝謝祢，祢的任務結束了，未來，我們會持續捍衛著這片祢所愛的藍天，這片屬於人民的天空，我們以祢為榮！」

文末，空軍Hashtag「願逝者安息」、「願生者節哀」、「攜手同心」、「莫忘初衷」、「繼續前行」、「我們永遠懷念祢」、「我們是中華民國空軍」。

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