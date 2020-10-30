「閃電」路徑可能近台！下周關鍵影響曝　天鵝開颱風眼逼近強颱

記者賴文萱／台北報導

雙颱共舞！中颱天鵝颱風開颱風眼，有增強至中颱上限逼近強颱，但路徑偏西對台灣無直接影響。另一個閃電颱風變數仍大，下周二、三是路徑分歧關鍵，目前預測有接近台灣機會。氣象達人彭啟明指出，閃電可能在呂宋島北部或到巴士海峽通過，類似暖濕水氣北上和東北風在台灣東方海面交會發展的較大雨勢，有機會出現。

▲閃電颱風路徑變數大，下周二、三是關鍵時間點，有近台可能。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員林定宜說明，天鵝颱風昨晚開颱風眼，今天強度持續增強中，可能達中颱上限，但路徑比較偏西，對台灣沒有直接影響。

▲天鵝開颱風眼，強度持續增強上看中颱上限。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

另外一個需要關注的閃電颱風，目前還是輕度颱風，但未來海域適合發展，同樣也有機會增強至中颱或中颱上限。其位置距離鵝鑾鼻東南東方還有約2900公里，各模式路徑預測分歧仍大，下周二、三是路徑關鍵，主要是受太平洋高壓強弱而定。

彭啟明則分析，閃電在下周將會逐漸走到目前天鵝的位置，甚至更為北偏一些，然後逐步往西，有機會在呂宋島到巴士海峽附近通過，同時當天鵝進入南海後，閃電颱風的動力環境條件逐漸轉佳，有機會發展成為範圍較大及強度較強的颱風。

▲▼閃電颱風路徑變數大，下周四五六這三天，台灣天氣受影響程度的關鍵。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

目前許多預測雖已經收斂許多，但仍有變數，這是下周四五六這三天，台灣天氣受影響程度的關鍵。彭啟明進一步表示，如果是以目前多數預測的較十月前五個颱風路徑略偏北一些，在呂宋島北部或到巴士海峽通過，類似暖濕水氣北上和東北風在台灣東方海面交會發展的較大雨勢，有機會出現。

大致上，閃電颱風對台灣影響程度還不確定，但須值得關注。彭啟明說，由於發生時間已經到11月初了，可能是今年最後能否帶來豐沛水資源的最後關鍵。

另外，氣象局也提醒，今晚到明天清晨是這波冷空氣最冷時間點，各地低溫19-21度，沿海空曠及近山區會更低。至於降雨部分，今天主要是大台北靠東區、東半部會有局部短暫雨，中午過後南部、中部山區可能有短暫陣雨。

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