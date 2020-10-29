引朱冠甍作品《藍天》歌詞　國防部悼念：用盡生命守護家園

▲ 朱冠甍。（圖／翻攝自軍聞社YouTube）

記者蕭羽耘／台北報導

飛官朱冠甍29日上午駕駛F-5E戰機不幸墜海殉職。熱愛音樂的朱冠甍是台東志航基地樂團「虎團」的吉他手，國防部發言人29日特別引用他的作品《藍天》悼念，歌詞寫道：「我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園。」

國防部發言人29日撰文表示，「捍衛領空，舍我其誰的決心，不會停止！」空軍一架F-5E戰機於台東發生墜海事件，駕駛朱冠甍上尉跳傘逃生，緊急送醫後仍宣告不治。朱上尉駕駛戰機墜毀海上，英勇殉職，謝謝他用生命捍衛領空安全，守護國人的平安。

國防部發言人表示，願逝者安息，生者節哀，缺席的位置，不變的守護，全體官兵會繼續堅守崗位，也希望國人能持續支持，成為國軍最堅強的後盾。

國防部發言人最後引用《藍天》歌詞，「想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園」。

其他人也看了這些...

►F-5E墜海飛官朱冠甍組樂團 任吉他手常到社福機構義演

►LIVE／F-5E墜海志航基地飛官搶救不治 國防部最新說明

►快訊／F-5E戰機驚傳起火墜海 國防部：人員獲救完成吊掛

更多熱門新聞...

►F-5E墜海 蔡英文表哀悼盼國人給國軍最大支持

►快訊／29歲飛官朱冠甍殉職！為了「保護村民」才把戰機開到海上

►振興一下我們的美麗