F-5E失事墜海飛官朱冠甍殉職　國防部：天氣符合訓練標準

記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日上午驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員大量吃水，在搶救後仍宣告不治。對此，空軍司令部參謀長黃志偉表示，今日天氣符合訓練標準，雖然F-5E戰機「單發失效」仍可飛行，但一定會影響性能，詳細狀況仍須待調查後才能確定。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送至馬偕醫院急救。

▲空軍司令部參謀長黃志偉。（圖／記者宋良義攝）



國防部29日上午緊急召開記者會，黃志偉表示，29日上午7時的能見度為7哩、50雲幕，海流南至東南向，海溫22-26度，浪高1.5-3公尺，天氣符合訓練標準。

黃志偉說，該架F-5E戰機編號Z741，執行課目為基本攻防，一批兩架，任長機（F-5E），上午7時29分時於志航基地編隊起飛，起飛後飛行員朱冠甍以無線電回報右發動機故障，7時31分於機場北面1浬彈射跳傘，並在7時46分於志航基地安降。

黃志偉指出，空軍在7點32分下令志航搜救機（UM-60M/939）起飛，8時17時於北面目視落海飛行員，於8時40時吊掛完成，8時44分降落志航基地，並在8時49分時轉送馬偕醫院，不過仍在9時27分宣告不治。

有關處置作為部分，黃志偉則表示，空軍司令於上午7時35分下令，於戰情中心開設緊急應變中心，司令隨後於9時30分時率督察長室及相關業參赴志航基地執行調查作業。

朱冠甍上尉為空軍官校正期102年班，隸屬第七聯隊，於民國104年3月27日任職，飛行總時數為703小時，機種時間510小時45分，人員資格為兩機領隊。朱冠甍居住於彰化市，已婚育有1女。

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

目前空軍志航基地為中華民國空軍第七飛行訓練聯隊駐紮地，也是中華民國空軍F-5E、F-5F（虎II式，Tiger II）機隊唯一進駐基地，因此志航基地又有「老虎之家」的別稱。

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