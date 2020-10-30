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閃電颱風上看強颱！路徑複雜多變「一條直穿台灣」　關鍵日曝光

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閃電颱風有機會「變大又強」！彭啟明：下週這3天是受影響關鍵。（圖／截自中央氣象局網站）

▲天鵝颱風才剛生成，緊接著第20號輕颱「閃電」也於昨晚生成。（圖／翻攝自中央氣象局，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

第19號颱風「天鵝」29日清晨才生成，緊接在後面位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓在晚間發展成輕度颱風「閃電」。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書《氣象達人彭啟明》指出，閃電颱風的動力環境條件逐漸變好，有機會發展為範圍較大、強度較強的颱風。

彭啟明表示，「閃電」颱風原來是2009年的莫拉克颱風被除名後所產生的名稱，兩個颱風不到24小時內被命名，尤其閃電到目前結構仍在發展中，令人訝異。其為今年10月第7個颱風，相較於平均值3.7幾乎多了快一倍，目前天鵝颱風距離台灣東南東方約1380公里處，閃電颱風則在東南東方約3000公里處。

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在預測天鵝颱風路徑上，彭啟明認為較為穩定，和前一個颱風「莫拉菲」很接近，週日將會接近呂宋島南部，下週一進入南海持續往越南方向接近，由於位置偏南，較少有溫暖水氣北上影響台灣東半部天氣；而閃電則較複雜，過去預測主要視東亞太平洋高壓的動態，的確有東退讓颱風北上的機會，不過在新的預測上，太平洋的高壓勢力雖有短暫減弱東退，但仍穩固。

彭啟明接著表示，閃電下週將會逐漸走到目前天鵝的位置，甚至更北偏，然後逐步往西，有機會在呂宋島到巴士海峽附近通過，同時當天鵝進入南海後，閃電颱風的動力環境條件逐漸轉佳，有機會發展為範圍較大、強度較強的颱風。

彭啟明坦言，目前許多預測雖已收斂許多，但仍有變數，這是下週四、五、六這三天，台灣天氣受影響程度的關鍵，如果以目前多數預測的較10月前5個颱風路徑略偏北一些，在呂宋島北部或到巴士海峽通過，類似暖濕水氣北上和東北風在台灣東方海面交會發展的較大雨勢，有機會出現。

他說，大致上，閃電颱風對台灣影響程度還不確定，但須值得關注，由於發生時間已經到11月初了，可能是今年最後能否帶來豐沛水資源的最後關鍵。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲受到東北風影響，氣溫下降。

今天清晨各地低溫，北部比昨天略降，但仍有23度，空曠郊區仍有20度，東北部迎風面到宜蘭花蓮仍有短暫的偶陣雨，大致上和昨天類似，今天下半天開始，東北風增強，會有較乾的冷空氣移入，溫度會略降，預計今天白天北部約24～25度，中南部27～30度，週6清晨要考慮輻射冷卻，北部東北部空曠區域的郊區仍有機會出現17～18度的低溫，台北都會也略降到20～21度，主要是考慮到輻射冷卻的效應。

彭啟明認為，週六白天開始，東北風略減弱，各地溫度逐步回升，週日風向轉偏東風，陽光更加明顯，溫度回升的情況也會顯著許多，白天包括北台灣在內又會感覺變得溫暖起來。

對於閃電颱風未來是否恐增強為強颱，中央氣象局預報員林定宜表示，未來強度有可能會逐漸增強，轉為中颱、強颱都有機會。由於該颱風路徑還有很大分歧，因此要再多觀察3天以上。

氣象專家吳德榮推測閃電颱風未來路徑，其中一條恐穿過台灣南部。對此，林定宜指出，「那只是其中一條！」各家模式做的分歧性相當大，因此各種可能都有，無法篤定會穿過台灣，預計要多觀察至下週二、三以後，待颱風走到分歧點上才會比較明朗。

閃電颱風上看強颱！路徑複雜多變「一條直穿台灣」　關鍵日曝光。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲氣象專家吳德榮預測閃電颱風未來路徑圖，其中一條穿過台灣南部。圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

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