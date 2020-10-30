金正恩後宮大亂鬥！43歲前女友上位「甜笑收獻花」　金與正又消失

▲玄松月箭步上前替金正恩拉開椅子。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者蔡儀潔／綜合報導

北韓第一夫人李雪主近9個多月的時間未公開露面，廣泛推測認為，她可能又生了另一個孩子。此外金正恩的胞妹金與正也鮮少出現，相反金正恩的前女友玄松月最近頻頻曝光，隨侍這位獨裁者左右，因此引發外界猜測，稱她已篡奪金與正的地位。

▲北韓牡丹峰樂團團長玄松月。（圖／達志影像／美聯社）

據《每日郵報》29日報導，現年43歲的玄松月曾是牡丹峰樂團主唱，據韓國情報說，金正恩是在10年前從瑞士伯恩的私立貴族學校返國後，和玄松月有過一段情，但由於父親金正日反對，最後只好分手。

如今，玄松月緊跟在36歲的金正恩身旁，似乎取代金與正，為他執行各式任務，甚至在10月10日北韓大閱兵當天，為高官帶位，並代金正恩收下獻花的。

▲（左）李雪主、（右）金與正。（圖／達志影像／美聯社）

就在玄松月忙進忙出之際，32歲的金與正已許久沒有公開現身，外界猜測認為，是她聲勢竄升犯了哥哥的大忌。實際上，以往在各式官方場合中，金與正都代表政府出面，在政策上也發揮了影響力，儼然是北韓的第二號人物，在金正恩健康出問題後，她甚至被視為可能的接班人。

值得注意的是，除了金與正外，北韓第一夫人李雪主自1月起，也消失在大眾眼前，廣泛推測認為，她可能又生了另一個孩子。

據韓國情報披露，金正恩夫婦已有3名子女，最小的孩子是在2017年出生，而最大的兒子只有10歲，這意味著金正恩若死亡或失能，他們都無法接班。

▲北韓當時派金與正訪南韓，與文在寅夫婦觀看2018平昌冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

金恩正今年4月神秘消失了好幾星期，而金與正隨即被各方視為可能的接班人。雖然他在5月現身，但專家認為，種種跡象顯示，金與正的影響力與日俱增。

由於金與正2018與2019年出現在韓國冬季奧運，還有金正恩和川普在越南的峰會等一連串國際場合上，因此獲得西方廣泛關注。到了今年，她儼然成了充滿影響力的重量級政治人物，而這或許也是她消失在公眾眼前的原因。