快訊／飛官曾回報「發動機故障」　國防部：F5機型全面停飛調查

記者徐政璿／台北報導

空軍台東志航基地29日一早發生戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍跳傘獲救，卻因為大量吃水，在搶救後仍宣告不治。國防部上午10時30分出面說明，飛官曾回報發動機故障，目前除了戰演任務外，其餘訓練任務暫停，候令執行。另外，F5型機部隊全面停止飛行，執行特檢調查。

▲F-5E戰機，示意圖，非本次失事機。（圖／翻攝自王定宇臉書）



空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送至馬偕醫院急救，上午9時27分宣告不治。

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

目前空軍志航基地為中華民國空軍第七飛行訓練聯隊駐紮地，也是中華民國空軍F-5E、F-5F（虎II式，Tiger II）機隊唯一進駐基地，因此志航基地又有老虎之家的別稱。

▲台東志航機地墜機。（圖／地方中心攝）



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