失事F-5E戰機出廠40年未汰除　總飛行時數超過6200小時

記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日上午驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員大量吃水，在搶救後仍宣告不治。對此，空軍司令部參謀長黃志偉表示，失事的F-5E戰鬥機於民國69年11月14日出廠，飛行總時間為6260小時45分鐘，上次週檢時間為民國108年9月29日至12月28日，迄今使用時間為266小時45分鐘。

▲國防部說明F-5E戰機墜海事件。（圖／記者宋良義攝）



空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送至馬偕醫院急救。

對此，國防部29日上午緊急召開記者會，黃志偉表示，本日除戰、演任務外，其餘訓練任務皆暫停、候令執行，F-5型機部隊全面停止飛行，執行特檢及調查作業。

黃志偉指出，失事的F-5E戰鬥機於民國69年11月14日出廠，飛行總時間為6260小時45分鐘，上次週檢時間為民國108年9月29日至12月28日，迄今使用時間為266小時45分鐘。

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

目前空軍志航基地為中華民國空軍第七飛行訓練聯隊駐紮地，也是中華民國空軍F-5E、F-5F（虎II式，Tiger II）機隊唯一進駐基地，因此志航基地又有「老虎之家」的別稱。

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