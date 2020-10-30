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F-5E起飛2分鐘墜海「關鍵3疑點」　活動航跡圖曝！光點在這裡消失

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記者黃翊婷／綜合報導

空軍台東志航基地29日上午發生F-5E戰鬥機墜海意外，飛行員朱冠甍雖然緊急彈射跳傘逃生，獲救後仍因傷重宣告不治。究竟從戰機起飛到墜海的這2分鐘內到底發生什麼事，以下整理3大疑點，包含右側發動機失效、跳傘被繩子纏住或時機不對，以及國民黨主席江啟臣提出的國機國造爭議。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日執行任務，並在上午7時29分起飛，但不到2分鐘，戰機右側發動機便失效，29歲飛官朱冠甍緊急跳傘逃生，一度傳出落海時遭降落傘繩子纏住，導致吃水過多命危，上午8時18分獲救後緊急送往醫院搶救，仍在上午9時27分宣告不治。

▼朱冠甍獲救時疑似遭降落傘繩子纏住。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼朱冠甍飛官遭跳傘纏住，殉職畫面曝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

疑點一：

F-5E戰機共有兩具發動機，朱冠甍起飛後隨即以無線電回報右側發動機故障，照理來說，其中一具發電機失效可能會影響操縱，但還是可以透過另一具繼續維持飛行。是否還有其他原因導致事故發生，顯然還需要相關單位進一步調查釐清。

疑點二：

朱冠甍緊急彈射跳傘逃生，一度傳出遭降落傘繩子纏住腳，不過，國防部事後強調這是未經證實的傳言，而檢方相驗後也確認朱的死因為頭部重傷導致顱內出血，引發中樞神經休克死亡。

另外關於彈射時機的部分，由於跳傘會受到飛機角度、速度等因素影響，就算成功彈射出去，也有可能因為傘的張力等因素導致跳傘失敗。

▲▼國防部說明F-5E墜海事件。（圖／記者宋良義攝）

▼▲國防部公布活動航跡圖及光點消失地點，說明F-5E墜海事件。（圖／記者宋良義攝）

▲▼國防部說明F-5E墜海事件。（圖／記者宋良義攝）

疑點三：

事故發生之後，江啟臣在臉書PO文提出質疑，他認為，此次失事的機型是F-5E戰機，機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017-2022採購新機汰舊，根據國防部原採購規劃，F-5E/F在2019年就將汰除；然而2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫改變，是否是造成戰力空窗，妥善率下降，F-5E/F勉強延壽，導致事故發生，總統應向國軍、與全體國民清楚說明。

江啟臣說，國軍裝備老舊的問題不應該等到失事才檢討，金門烈嶼戰車翻覆，高層方拍板汰換，如今F-5E落海，國防部預算的配置上是否也應該要重新檢討思考。

▼朱冠甍的追思靈堂。（圖／記者吳世龍攝）

▲朱冠甍殉職…遺照帥氣燦笑「全套飛行服+國旗」！家屬靈堂痛哭（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 朱冠甍追思靈堂 。（圖／記者吳世龍攝）

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