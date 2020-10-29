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超難搶！林務局2021月曆搶先看　11/2開放預購

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▲▼ 林務局2021月曆搶先看 。（圖／林務局提供）

▲林務局2021月曆搶先看。（圖／林務局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

林務局推出的月曆、手札等，因為造型可愛、創新，每年都造成搶購轟動。林務局今（29日）宣布，2021年月曆即將推出，定名為「生命之森─種間關係」，將於11月2日中午12點至11月9日24點間開放預購，預計12月中下旬出貨，敲碗的粉絲記得把握預購機會。

林務局指出，2021年月曆的畫風與設計比起往年，有了更多的創新，每個月都是一幅故事畫，分別訴說著林間動植物一個個共生、寄生、附生、食性、繁衍、掠食的巧妙關係，連同週邊的手札與桌曆同步開放預購。

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▲▼ 林務局2021月曆搶先看 。（圖／林務局提供）

林務局說，今年販售通路新增台灣獨立書店集結共組的「友善書業合作社」，其社員書店遍布全臺，方便分布全臺的粉絲就近訂購（部分社員書店未配合預購活動，建議先致電各書店洽詢），往年合作的政府出版品通路國家書店及五南書店也將同步開放預購。

林務局也提到，新推出的2021年月曆以「生命之森」為主題，精選12個月有趣的種間關係，以畫筆勾勒出物種間共生共榮或相互爭奪的生態現象，期盼藉由知識科普提升大眾對臺灣森林生態的關注，進而重視生物多樣性保育。

▲▼ 林務局2021月曆搶先看 。（圖／林務局提供）

林務局特別指出，2021年月曆（長75cm*寬52cm）也首度使用對森林友善的FSC（森林管理委員會）認證紙張印製，每份定價仍維持新台幣300元；同款手札（長17cm*寬12cm）運用月曆內的元素設計，介紹各個種間關係，也保留觀察頁及空白頁，讓大家可隨手記錄自由揮灑，記憶生活中的各種發現，每本定價新台幣200元。此外，林務局也順應使用者需求，將桌曆（長 18.5 cm*寬13cm）加入記事的欄位，並以厚紙板製作立架，兼顧美觀與實用，不管放在家裡或公司都適合，每份定價新台幣300元。

▲▼ 林務局2021月曆搶先看 。（圖／林務局提供）

▲▼ 林務局2021月曆搶先看 。（圖／林務局提供）

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