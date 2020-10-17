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陸iPhone 12預購一分鐘就沒貨！網傻眼：不是都說不買嗎？

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▲▼陸iPhone 12預售一分鐘就沒貨！網傻眼：不是都說不買嗎？。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲預售展開後，大陸電商平台迅速顯示缺貨。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸16日晚間8點展開iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型的預售，才開賣沒多久，各大電商平台就已顯示沒貨，還能下單的蘋果官方商城則出現網頁無法打開及嚴重卡頓的情況，令許多大陸網友傻眼表示「你們都說不買，官網卡成成什麼樣了？你們這群騙子！」

根據陸媒報導，預售當晚，微博的熱搜話題排行就被「#蘋果官網#」「#iPhone 12Pro#」「#iPhone 12預售#」等關鍵字佔據，顯示出網友的超高關注度。

▼網友搶不到貨，氣憤發文。

▲▼陸iPhone 12預售一分鐘就沒貨！網傻眼：不是都說不買嗎？。（圖／翻攝每日經濟新聞）

預售展開之後，天貓、京東等電商平台迅速湧入大量消費者，幾分鐘就賣光，搶手的款式甚至不到一分鐘就已經沒貨。唯一還能下單的蘋果官方商城，則被不少大陸網友反映網頁不法打開，或是下單時出現嚴重的卡頓，根本也搶不到貨。

iPhone 12開賣之前，許多大陸網友都表示不會購買，將支持國產的華為等品牌，但預售才開始沒多久，就出現搶購的情況，令不少搶不到貨的網友在網路上開罵，「都說要買華為，蘋果一出又『真香』了！」「你們都說不買，官網卡成成什麼樣了？你們這群騙子！」「十幾分鐘都打不開蘋果官網。」「我根本擠不進去，就想買個手機。」「花了我一小時才終於買到！」

▼有網友終於搶到貨，發文慶祝。

▲▼陸iPhone 12預售一分鐘就沒貨！網傻眼：不是都說不買嗎？。（圖／翻攝每日經濟新聞）

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