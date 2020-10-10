「石虎米」成國慶禮盒　曝石虎與農民關係：和平共處

▲根據現有已知石虎分布區域推算，目前數量約有468至669隻。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

石虎路殺頻傳，今年迄今路已有12隻，林務局更指出，根據學者模擬分析，在不進行改善作為的情況下，「石虎在未來100年滅絕的機率是......94.7%」，引發許多國人關注。特別的是，今年國慶禮盒內容之一為「石虎米」，農委會表示，這是採用友善石虎方式耕作，希望藉此讓農民與石虎和平共處。

農委會說明，石虎主要分布在苗栗、台中、南投，根據現有已知石虎分布區域推算，目前數量約有468至669隻，已被列入保育類且瀕臨絕種，加上都在淺山地區和人類活動區域重疊，數量更稀少，且路殺事件頻傳近年逐漸受到高度重視。

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▲「石虎米」成國慶禮盒。（圖／翻攝行政院農業委員會）



農委會指出，石虎米是由一群公部門、生態保育學者、非政府組織、在地農民和民眾建構出友善環境的生態米，讓石虎能和農民和平相處。而石虎與農民的關係在石虎分布區域的農民，可能因石虎偷吃雞的狀況，對石虎充滿負面觀感，為此，林務局自109年推動友善石虎生態服務給付計畫，藉由友善農地、雞舍通報、和社區巡守等獎勵方式，提升在地居民對石虎的保育意識。

農委會強調，友善石虎米少了化學藥劑及捕獸鋏的威脅，石虎能安心的與人類共生共存，讓動物的生存環境更好，已經有越來越多農友願意用友善石虎方式耕作，提升石虎棲地品質，特生中心和林務局也推出友善石虎農作標章，希望消費者大力支持，若架相機拍到石虎還可以領到奬勵金。

▲石虎路殺頻傳，今年迄今路已有12隻。（圖／記者黃孟珍翻攝）