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34條台灣深度森林遊程出爐！新手、親子和銀髮族都能安心衝一波

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▲▼國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲內洞國家森林遊樂區。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

全台規模最大的「2020ITF台北國際旅展」將於10月30日至11月2日在南港展覽館登場，林務局今（27 日）提前透露，精心籌劃「國家森林館」參展，向國人介紹台灣山林四季美景，並以國家森林遊樂區結合周邊特色設計五感體驗，推出「夜觀漫遊」、「花季饗宴」、「林鐵行旅」與「森林健行」四大主題共34條森林遊程，展館也以此四大主題規劃設計，帶給訪客不同於旅展熱鬧印象的清新感受。

林務局表示，今年結合旅行業者、天文協會及自然教育中心等策略聯盟廠商，主打情境式體驗，因應國人不同旅遊型態需求，以夜觀、林鐵、花季、森林四大主題規劃不同套裝行程，如深受國人歡迎的「阿里山天文生態體驗營」、「夜探大雪山2日遊」等夜觀遊程，結合自然人文之美的「蒸汽火車-楓華再現1日遊」、「百年森鐵行2日遊」等阿里山鐵道遊程，搶手季節限定款「黃金雨太平山山毛櫸步道1日遊」、「深秋奧萬大3日遊」等賞葉遊程，以及適合老少同遊的「翠峰湖夢幻森林深呼吸2日遊」、「觀霧森林逍遙1日遊」等健行遊程。

▲▼國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

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▲阿里山林業鐵道沿途森林景緻。

林務局指出，在今年疫情帶來的國旅熱潮下，許多過往未曾探索山林的國人紛紛嘗試「親山」。親近自然無疑是值得鼓勵的，然而人數一多，山岳活動事故頻傳，因此也鼓勵嚮往走進山的訪客「漸進探索」，正如今年「國家森林館」主題標語：「山在那裡，準備好就去。」因此，本次旅展推出遊程皆搭配完善的食宿交通，打包好最平易近人的主題套裝，給「山林新手」、扶老攜幼全家出遊，及無暇自行規劃行程的朋友們最有收穫的上山深度體驗。另外，現場將販售國家森林遊樂區電子門票全票票價8折優惠，鼓勵民眾探索森林秘境。

林務局說明展館以「夜觀漫遊」、「花季饗宴」、「林鐵行旅」與「森林健行」串起森林旅程，參觀動線從「健行」開始，走進苦楝、七里香、樹蘭等近十種台灣常見樹種交織成的林間步道，展開芬多精洗禮。接著，以等比實物大小的阿里山小火車造型景牆，模擬「阿里山林業鐵路」行駛在高山森林裡的人文景觀。一旁以LED燈模擬夜晚山景的「夜觀」走廊，帶領訪客一窺熱鬧的夜間山林生態。最後以柔美的染井吉野櫻景牆，呈現花季夢幻而短暫的絕美景色。全區凝縮了台灣優美而豐富的森林旅程，讓訪客更能親身體會台灣山林動植物特色及人文景觀。

▲▼國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲奧萬大國家森林遊樂區生態池。
林務局指出，「國家森林館」展覽每日都有達人講座，邀請「默森夫婦」現場直播，生態觀察家林青峰、旅行達人肉魯由不同角度分享森林遊樂區自然特色及旅遊攻略，聆聽南城待轉區活潑甜美的嗓音，還有定時互動遊戲及闖關活動，提供國家森林遊樂區專屬限量好禮等，誠摯邀請大家一起來認識台灣山林之美，也為自己與家人好友以優惠價格預約一趟深度體驗。

台北國際旅展展期為10月30日至11月2日，於在南港展覽館購票入場，展覽詳情請上官網查詢，有關林務局「國家森林館」相關訊息請見林務局官網

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