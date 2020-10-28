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若堅持瘦肉精零檢出　陳吉仲：所有牛排店都要關掉了

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▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲 立委費鴻泰 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲認為堅持零檢出，所有牛排店都關掉了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

美豬明年一月開放，部分地方政府堅持「零檢出」訂出自治條例，但中央發出公文表示已抵觸法規，要檢討修正，衛福部更表示，開放後自治條例直接宣布無效。農委會主委陳吉仲指出，若堅持零檢出所有牛排店都要關了。

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立法院經濟委員會今繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」國民黨立委曾銘宗問，台北市議會一讀通過全部禁止販賣含有瘦肉精肉品，違者最高罰10萬，連桃園、台南也堅持零檢出，對此民意有何評估？陳吉仲說，「如果台北市訂這樣，那時候所有牛排店都要關掉了。」

陳吉仲表示，這在科學上不是很奇怪？是一國兩制，且也沒發現萊克多巴胺都用在牛，不用在豬了。一開始曾銘宗則酸陳吉仲最近因美豬議題，都被推出來當箭靶，形象黑掉了，問是否委屈？陳吉仲說「我本來就很黑」，因為來自鄉下種田，太陽曬黑的。

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