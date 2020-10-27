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不滿總統「國情報告」美豬牛破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

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▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對政府開放美豬牛肉進口，國民黨團日前提案請總統蔡英文赴立法院進行國情報告，並對黑箱程序道歉，然而27日朝野協商後，兩項公決案交付院會表決，民進黨挾人數優勢否決。對此，國民黨主席江啟臣晚間在臉書質疑，是民主進步黨？還是「民主、進步」擋？

「瘦肉精豬肉進口是影響全台灣兩千三百萬人的重大決定，是蔡英文總統做的決定，難道不該親自出來面對？」江啟臣批評，立法院得聽取總統國情報告，是我國憲法明定，所有在野黨都已經表態支持請總統赴立法院進行國情咨文報告，只剩民進黨還反對，「民進黨立委選擇站在人民的對立面，護航蔡總統免赴立法院報告，遺忘人民託付，令人遺憾」。

江啟臣表示，過去民進黨批評國民黨執政「黑箱決策」，對比當時前總統馬英九面臨重大事件，親自表達願赴立法院報告，卻受到民進黨立委的阻擋。過去的蔡英文也曾說過，願意到立法院進行國情報告，現在國民黨要求蔡英文赴立法院報告，蔡英文反而動用民進黨立委護航反對，帶頭製造黑箱，形成「一手罵黑箱，一手搞黑箱」的荒謬決策。

江啟臣再罵，蔡英文在8月28日親自公布「開放萊豬進口」的政策，敢宣布政策，卻不敢為自己的政策辯護。到目前為止，仍有許多爭議，例如萊劑含量標示、邊境管控、追蹤履歷、兒童健康風險評估等諸多懸而未明之政策內容，尚待蔡英文與全民說清楚，然而蔡英文卻反其道而行，奉行「產業配套不足、食安保障不明、國情報告不願」的新三不政策，這樣的處置方式只會持續加劇民意的反彈，加深民眾對政府的不信任。

江啟臣質疑，距離開放萊豬進口僅剩62天的時間，總統沒有迴避人民質疑的空間，蔡英文敢宣布難道不敢負責嗎？

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