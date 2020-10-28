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57歲殘疾老婦沿街乞討！警一查竟是「擁5房產+500萬存款」包租婆

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▲埃及老婦不但隱藏自己包租婆身分上街乞討，就連腿瘸都是裝的。（圖／達志影像）

▲殘疾老婦沿街行乞，警一查竟是「擁5房產」富豪。（示意圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

埃及開羅警方日前在街上巡邏時，發現一名雙腿殘疾的老婦在沿路乞討，於是帶回警局偵訊，沒想到一查之下發現，這名老婦名下擁有5棟正在出租的房產，且戶頭還有近300萬埃及鎊（約548萬新台幣）的存款，讓警方當場嚇傻。

綜合外媒報導，開羅警方近日展開街邊掃蕩乞丐行動，逮捕了一名雙腿殘疾、在路邊乞討的57歲老婦人娜菲莎（Nafisa），將她帶回警局偵訊，不過就在調查後發現，娜菲莎名下除了擁有5間房產正在出租外，且還有將近300萬埃及鎊（約548萬新台幣）的存款，分別在當地2間銀行的戶頭，根本就是個大富婆。

▲▼殘疾,身障,輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婦在乞討時都使用假肢裝殘障並坐在輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於娜菲莎是坐在輪椅上乞討，警方原本認為她是雙腿殘疾，只是在身分上造假而已，但有當地目擊者出面指控，娜菲莎沒有任何疾病，只是假裝身體麻痺，她在乞討完後會從輪椅上站起來行走，根本只是為了博取更多同情，才會每天在雙腿綁上布條，假裝成殘障人士。

娜菲莎假扮殘疾人士乞討一事遭到揭穿後，警方盤問她為何這麼有錢，卻還要假扮成殘障乞丐在街上乞討，沒想到娜菲莎竟淡定表示，「這只是我的興趣啦...」，讓人十分無言。目前警方也已將娜菲莎送往公訴機關，等待後續判決。

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