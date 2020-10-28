搶占關鍵搖擺州！歐巴馬批川普「愛說謊刷存在感」　把白宮變疫區

▲歐巴馬在佛羅里達州為拜登站台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統歐巴馬於美東時間周二（27日），在佛州奧蘭多（Orlando）為民主黨總統參選人拜登站台，演說期間頻頻攻擊川普，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）到推特，都開重口下猛藥，還稱他說謊成性，超愛「刷存在感」、「搏眼球」（attention-seeker）。

綜合外電報導，歐巴馬批評川普利用最愛的推特轉推陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）的不實言論，因為該則陰謀論毫無根據地指出歐巴馬執政時期，其實並沒有成功擊殺賓拉登，而歐巴馬和拜登派出海豹6號去掩飾一切。歐巴馬說，「我們美國的總統轉貼了這項聲稱海豹部隊沒有真的殺死賓拉登的消息。想想看這是什麼情況，而我們大家的反應卻是，嗯，好吧。這一點都不好！」

歐巴馬也抨擊川普的防疫不力，竟讓大半個白宮都淪陷，而全美此刻超過22.5萬死亡，將近900萬人確診，至少10萬間中小企業售疫情影響被迫倒閉，而在佛羅里達，已經有50萬個工作機會蒸發無蹤，「而他怎麼反駁的？『人們太關注新冠病毒了』，他在其中一個造勢場合說的。」





▲歐巴馬要選民出門投票。（圖／路透）

歐巴馬指川普世在抱怨，而且忌妒新冠病毒占據媒體的頭條版面，把總統的鎂光燈都搶走了，而白宮最近最關注的是，竟然仍不是疫情，而是如何把巴瑞特送上大法官的位置。白宮掀起的第二波疫情，除了川普本人先前染疫外，白宮工作人員、記者以及副總統潘斯的幕僚長都接連染疫，「我住過白宮一段時間」，「那是一個可控的環境，你可以採取一些預防措施避免染疫。除非，這傢伙似乎扮不到，他把整個白宮變成一個熱區。」

與此同時，這場民主黨的造勢演說透過《福斯新聞》的直播傳到川普眼裡，川普即時發布推特抱怨，「現在《福斯新聞》正在轉播歐巴馬為拜登發表的那場，沒有群眾、虛假的演說。」川普還說歐巴馬根本受不了拜登，因為他不相信他會贏。

現場的歐巴馬繼續細數川普及其同黨人士的謬誤，包括女婿庫許納（Jared Kushner）宣稱對黑人社群的貢獻良多，以及川普如何想要把經濟成果全攬為自己的功勞，而所有批評都拒之千里。

歐巴馬說，過去美國人民把一切看作有點太理所當然而鬆懈了，結果就冒出一個川普總統，現在要重新用選票將他剔除，「我們得史無前例地動員，奧蘭多，我們不能遲疑。」他稱讚拜登有足夠的經驗和作為一名總統的品格，會再次帶全美人民走出低潮。

距離大選僅剩1周，擁有29張選舉人票的佛州成為兩黨的必爭之地，佛羅里達為知名的搖擺州，選舉人票數全美第3，在美國大選結果上扮演著重要的關鍵角色。

美國保守派民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）27日發出最新民調，民主黨總統參選人拜登的支持度，與現任總統川普的差距已縮小至2％，顯示自杭特（Hunter Biden）的醜聞傳出後，雙方的支持度互有增減。