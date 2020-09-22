27具2500年前木乃伊出土！埃及曝秘密…網驚2020不能開：快放回去

▲薩卡拉墓地位於吉薩金字塔群附近，為古城曼菲斯的一部份。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

埃及古物部宣布，考古學家近日在開羅南邊的薩卡拉（Saqqara）古埃及大墓地區，挖掘出27具2500多年前的石棺，且研究證明「棺材埋葬後完全封閉，沒有被打開過」，他們希望未來能披露更多秘密。消息意外引發爭議，超過4萬人按讚、3000多則留言，網友痛斥「2020我們遇到新冠肺炎、颶風、野火，你們還想從2500年前的木乃伊中釋放沙怪嗎」、「今年不要，快遠離石棺！」

根據英國廣播公司（BCC）報導，27具石棺是在薩卡拉大墓地區的一口深11米的井裡被發現，公布的照片顯示，棺上留有色彩鮮明的圖繪，還有其他保存良好的木質棺材和較小的手工雕像、陪葬品，這些石棺距今已有2500多年歷史。

▲薩卡拉為活躍的墓地遺址。（資料照／達志影像／美聯社）



▲薩卡拉出土27具2500年前木乃伊！網驚2020不能開：快放回去。（圖／翻攝臉書）



埃及古物部官員在聲明中指出，9月稍早前同一點先挖掘出13具木棺，之後有找到14具2500多年前的石棺，是同類型最大的發現之一，且最初研究顯示，這些棺材被埋葬以後，為「完全封閉」狀態，再也沒有被打開過。官方希望在未來幾天的新聞發布會上披露更多古棺的秘密。

據報導，目前挖掘工作仍在持續，考古學家試圖確定更多古棺的來源資訊，古墓的主人身分也仍待查證。3000多年來薩卡拉墓地一直屬於相當活躍的墓地遺址，位於著名的吉薩金字塔群（Giza）南邊約16公里處，為聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產、古城曼菲斯的一部份，著名階梯金字塔「左塞爾金字塔」就在此地。

埃及近來因疫情影響旅遊業，為此加重考古發現的推廣，來重振觀光，這次特別要公布2500年石棺的「秘密」，BBC的報導卻在網路上引發劇烈回響，超過4萬人看到相當驚喜按讚，有超過3000多則留言，不少網友氣憤地回「把它們放回去！今年不是好時機！讓它們安息…」甚至有人認為這是「來自埃及的問候，也是2020世界末日。」

看到2500年前的木乃伊出土，不少受疫情影響的網友嚇壞了，紛紛直呼「首先是病毒，現在是木乃伊，就不能把它們放回去，什麼都也別說嗎」、「今年真的不適合做這件事（開棺），放回去…」「放回去！2020已經夠糟了，你沒看過《神鬼傳奇》嗎，一開關就會釋放詛咒！」但也有人認為，把木乃伊與2020末日、新冠病毒連結的評論相當愚蠢，這是近代重要發現相當不可思議。

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