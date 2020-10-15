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比「通俄門」還難查！川普2016海外獻金　聯邦密搜逾3年找嘸證據

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲川普2016年大選時的競選資金被美國聯邦檢察官懷疑與一間埃及國營銀行有關。（示意圖／pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國聯邦檢察官費時3年秘密追查一間埃及國營銀行是否在2016年總統大選時，挹注川普1000萬美元（約台幣2.9億元）的政治獻金，但因為苦無證據，直到2020年夏季調查終止時，都未能成功立案起訴，由於調查過程相當機密，相關案情也是最近才向外流出。

根據CNN報導，這項調查的啟動早於特別檢察官穆勒（Robert Mueller）開始調查「通俄門」，時間也拉得更長，聯邦檢察官作出持續的努力以了解川普的外國金融關係，並企圖確認是否存在非法的海外競選獻金，且調查過程保密到家，甚至曾在大陪審團發出傳票後，為了讓穆勒團隊得以閉門爭取銀行紀錄，一度封鎖了華盛頓聯邦法院的整層樓。

幾名消息人士透露，檢方懷疑埃及銀行與川普的競選資金有關，卻遲遲無法證明兩者之間的明確聯繫，雖然不清楚調查人員是否握有銀行的轉帳證據，但應該有足夠的資訊合理地傳喚相關人員，並且應該在「穆勒調查」結束後繼續對這筆政治獻金進行刑事調查。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲調查人員持續追查了3年多，仍無法找到關鍵的證據以立案。（圖／路透）

CNN指出，綜合數十個消息來源與公開紀錄，才得知關於埃及銀行的調查，其中包括最新公布的法律文件，以及CNN與網路新聞BuzzFeed透過訴訟取得名為「302s,」的穆勒證人採訪摘要，然而，特檢辦公室2019年關閉後，穆勒移交給華盛頓檢察官的一項正在進行的「外國競選捐款調查」，實際上就是埃及的調查。

一位司法部高級官員向CNN表示，起初此案由特別檢察官負責時未能破解，隨後轉交檢察官辦公室與國安部門檢查官審查，但仍未能立案起訴，聯邦調查局（FBI）與多位資深檢察官認為此案已經走到了死局，最後於7月由代理聯邦檢察官舍溫薛溫（Michael Sherwin）正式結案。

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