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如何讓中國「為疫情付出代價」？　川普：我不會告訴你的

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▲▼川普在賓州舉辦造勢，罕見地以低姿態懇求婦女投票給他。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普被問及如何讓中國為疫情付出代價。圖為川普在賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國大選倒數最後1周，總統川普27日先後抵達密西根州、威斯康辛州與內布拉斯加州造勢。他透露，自己「已經好一陣子」沒有和中國國家主席習近平通話，被問及如何讓中國為了新冠肺炎疫情受到懲罰時回應，「我不會告訴你的」。

根據《美國之音》，川普27日在安德魯空軍基地時，被《路透社》記者傑夫．梅森（Jeff Mason）詢問，「你說想要懲罰中國，你預計如何懲罰他們？」他立刻回應，「我不會告訴你的，傑夫。我不會告訴你的」，接著便向記者們道謝，登上空軍一號。

川普出發前，在白宮南草坪發表演說。他表示，大選過後，共和黨將拿下參、眾兩院與白宮，屆時政府將推出更好的經濟振興法案，也提到自己處理防疫的措施相當不錯。

與此同時，民主黨候選人拜登前往搖擺州造勢，爭取非裔與亞裔選民的支持。他26日透露，其競選團隊之所以沒有舉辦大型造勢，是因為不希望成為新冠病毒「超級傳播者」（Super Spreader），並於27日抵達喬治亞州，推出最後一支以非裔族群為目標的競選廣告。

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