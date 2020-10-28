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8歲童早起看電視「一動作」救了全家　媽：我們以前還老愛笑他

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記者黃翊婷／綜合報導

8歲的詹森與家人一起住在英國威爾特郡（Wiltshire），日前他因為早起下樓看電視，沒想到意外發現烘乾機起火了，急忙衝上樓叫醒還在睡夢中的母親，最後成功救出全家人和寵物兔。

根據《鏡報》報導，詹森（Jenson Brown）向來習慣早睡早起，13日清晨6時許醒來後，因為家人都還在睡覺，他一個人很無聊，於是決定下樓到客廳看電視，經過廚房時看到滾筒式的烘乾機突然起火爆炸，嚇得趕忙關上門並衝回二樓臥室叫醒媽媽；然而火勢延燒迅速，一家人急忙逃到屋外，模樣十分狼狽，但幸好沒有人因此傷亡。

▲小孩,電視,男孩,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詹森早起看電視，意外救了全家人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

33歲的母親布朗（Amy Brown）表示，平時家人總會對早起的詹森開玩笑，沒想到這次卻因此幸運獲救，事發當下家中還有女兒、丈夫和一隻寵物兔，「我下樓的時候，煙霧從廚房門縫不斷竄出，因為煙霧太大，一度找不到寵物兔，後來是在消防人員的協助下才救出兔子。」

「如果他那天選擇躺在床上，情況可能會大不相同。」布朗坦言，雖然房子被燒毀了，相當於是失去了一切，但家人都平安無事就已經是萬幸了。而小小英雄詹森的事情在當地傳開後，有熱心人士幫忙這家人募款，希望能協助整頓被燒毀的家園，目前捐款金額已經超過1000英鎊（約新台幣3萬7000元）。

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