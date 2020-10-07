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抗議政府強拆違建民宅　埃及人怒上街頭釀2死735人被捕

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▲▼軍隊拆除埃及境內的非法建築。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及總統下令軍隊拆除境內的非法建築。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及最近因政府強行拆除境內非法建築，收回土地，並對民眾徵收高額罰款而引發民怨，民眾紛紛走上街頭抗議。由於示威活動在埃及是違法行為，因此安全部隊使用催淚瓦斯、警棍和鳥銃企圖驅離民眾，並逮捕了數以百計的抗議者。在混亂中，有2名示威者遭警方殺死，讓民眾對政府的憤怒情緒不斷上升。

據《衛報》指出，埃及總統塞西（Abdel-Fattah al-Sisi）最近態度強硬，下令軍隊拆除境內的非法建築；若民眾要將農業用地上的房屋合法化，就必須繳納高額罰款。新冠肺炎衝擊經濟的情況下，許多農民的生計已大受影響，如今家園還面臨被拆除的危機，讓他們不得不憤而反抗，認為政府正將他們逼入絕境。

抗議活動主要發生在貧困的偏遠地區，因為在那裡，受影響的農民最多；這些偏遠地區的人民也主要推動了反政府的高漲情緒。居民表示，警方會突襲村莊、包圍街道，並逮捕人們。一個居民表示，「每當我們聽到政府要來拆除房屋，我們就會聚集起來阻止他們，但他們晚上又會回來隨便抓人。」

▲▼埃及境內許多非法建築被拆毀。（圖／路透）

▲疫情引起的經濟壓力已讓生活困苦，如今因交不起巨額罰款而面臨家園被毀的埃及人民，只能走上街頭抗議。（圖／路透）

國際特赦組織指出，安全部隊用鳥銃、催淚瓦斯和實彈來對付民眾，導致2人分別在9月25日以及10月1日死亡。非政府組織埃及權利和自由委員會（Egyptian Commission for Rights and Freedoms）稱，已有510名年齡在18到30歲的青年被捕，但其組織認為總人數應該會更高。

阿拉伯人權資訊網（Arabic Network for Human Rights Information）表示，目前有600人被拘留，而人權律師阿裡（Khaled Ali）也列出了735名被拘留者的名單。

埃及有三分之一的人民處於貧困線以下，而新冠肺炎的蔓延更加重了他們的經濟負擔，根本付不起高額的罰款。批評人士表示，政府要求將農業用地上的建築合法化，相當於對土地進行掠奪，而對付的目標竟是幾乎沒有選擇餘地的公民，他們在無奈之下只能選擇上街抗議。

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