民調高達61%國人反美豬進口　行政院：持續溝通、依國際標準檢驗

▲豬農示意圖。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

台灣民意基金會27日最新民調顯示，高達61%國人不贊成開放美豬進口，且遠比贊成的人高出28個百分比。對此，行政院表示，將持續溝通，後續也將依照國際標準確實檢驗。

美豬、美牛爭議不斷，國民黨團27日提案，請總統蔡英文針對放寬美豬美牛進口到立法院進行國情報告，並對黑箱開放萊豬進口公開道歉，最終兩案皆遭否決。

另台灣民意基金會公布，高達61%不贊成萊豬進口，顯示蔡政府或蔡英文執政團隊在過去一個月，在開放美國萊豬進口政策戰場上停滯不前，對社會大眾的溝通與說服沒有成效可言。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，台灣的經貿要走向世界，相關進口標準要與國際接軌，政府會持續溝通，依照國際標準確實檢驗，落實產地標示，讓民眾有選擇、更安心。

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