紓困預算3波總計4200億　其中3899億舉債支應

▲立法院審查紓困3.0預算23日三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院23日三讀通過行政院提出的2100億「紓困3.0」追加預算案，野同意減列5300萬元，剩餘2099億4700萬全數未凍結。統計至今，紓困1.0時的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》特別預算，原編列600億元，2.0時追加預算1500億，此次再追加2099億4700萬，整體紓困總規模達4199億47000萬。

由於台灣防疫政策落實，有效阻絕疫情擴散，「後疫情時代」來臨後聚焦在幫助受重創的產業振興復甦，編列《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，迄今2度追加，整體紓困總規模達4199億47000萬，其中有高達3899億4700萬元為舉債支應。

根據主計總處資料，各部會編列之追加預算以經濟部佔比最多，在紓困1.0中原編預算205億元，紓困2.0時追加774億元、紓困3.0時追加1375.5億元，3次預算合計達2354.5億元。主要用於辦理受疫情影響企業貸款融資保證、營運補貼，以及發放振興三倍券等。

其次為衛福部，主計總處指出，衛福部原編預算有169億元、第一次追加198億餘元、第二次追加374億元，合計達741億元。主要用於強化邊境檢疫、施行病患隔離治療、集中檢疫場所維運及增設等，辦理防疫物資、藥品、醫療設備與器材之徵用、採購，以及疫苗採購研發經費。

第三高的為交通部，主計總處表示，原編預算有168億元、第一次追加131億餘元、第二次追加98億元，合計397億元，以補貼航空業及機場業、海運業者、遊覽車客運業與旅館業等為主。

第四高則為勞動部，在首次的特別預算並未編列，但後續的紓困2.0、3.0，勞動部分別編列310億元、第二次47億元，合計357億元，主要以辦理勞工紓困貸款、生活補貼為主。