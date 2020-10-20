陳玉珍批蘇貞昌格局太低　「錯誤政策比貪汙可怕」

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委不滿行政院長蘇貞昌未對政府放寬萊豬進口道歉，20日上午4度占領立法院杯葛議事。蘇貞昌批評，每天領那麼多錢還妨礙其他立委行使職權，是國人最不願看到的行為。對此，國民黨立委陳玉珍反批，「我們關心的是國人的食安，他只關心到薪水的事情，我覺得他的格局太低」。





▲陳玉珍。（圖／記者黃國霖攝）

陳玉珍表示，國民黨是為了讓全國同胞知道國民黨佔據議場的目的，絕對不是佔據蘇院長的時間，而是蘇院長的確是需要向全國人民道歉，這幾個禮拜以來，萊豬議題在立法院從衛福部、農委會、教育部、經濟部等各部會立場都非常模糊，教育部不敢承諾禁止萊豬入法，衛福部對零到兩歲不入法、也不禁止使用，對幼兒健康影響很大，農委會也不肯承諾標示是否含瘦肉精，不願讓人民有多一道選擇。

陳玉珍指出，國民黨一向沒反對美豬，主張跟美國有很好的關係，包括提案跟美國復交，從來就不覺得用國人健康去換，也希望政府至少標示清楚，讓百姓知道，政府連標示都不願意，在場各位、老人、小孩和生病的人都有可能會吃到萊豬，影響是很深遠的，不知道為什麼這個政府可以如此厚顏無恥？

對於蘇貞昌批評國民黨白領薪水，陳玉珍直言，「沒有白領薪水啊！怎麼會白領薪水？我覺得政府錯誤的政策比貪汙還更可怕」，院長去備詢，領了薪水，難道就對全國人民有幫助嗎？做了錯誤的政策其實影響才大，國民黨做的是一件捍衛國人食安的工作。

陳玉珍認為，國民黨已經相當理性和客氣，只有不讓蘇貞昌施政報告，所有紓困審查一樣每天在進行，21日中央政府總預算，各委員會都有在審預算，「我們並沒有停下其他工作」，唯一要求就是蘇貞昌院長至少為萊豬進口這一件事情，向國人誠摯的道歉，為昨是今非、為不能守住國人的食安健康來道歉，這是人民很卑微的一個請求，「我們關心的是國人的食安，他只關心到薪水的事情，我覺得他的格局太低」。