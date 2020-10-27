兩岸開戰誰的錯？　台灣民意基金會：22.3％台人怪罪民進黨

▲漢光36號演習。（資料照／國防部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍今年不斷派機擾台，造成兩岸情勢緊張，不少國擔憂戰爭恐一觸即發。對此，根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，若台海爆發戰爭，55.9％認為中國共產黨政府要負責，但仍有22.3％台人認為民進黨要負責。

《台灣民意基金會》民調指出，兩岸如果爆發戰爭，您認為誰該負責？中國共產黨政府佔55.9％，民進黨佔22.3％，兩方都有責任佔11.9％，沒意見、不知道、拒答佔9.8％。

另外，針對總統蔡英文處理兩岸關係的表現，民調顯示，20.5％非常滿意，37.4％還算滿意，17.1％不太滿意，18.1％非常不滿意，6.8％沒意見、不知道、拒答。換言之，最新民意顯示，在台灣20歲以上的成年人中，有五成八對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，同時有三成五不滿意，滿意的人比不滿意的人多23個百分點。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年10月19-20兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會）

