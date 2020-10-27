蘇貞昌允諾實價登錄2.0列優先法案　跨黨派立委籲儘速送立院審議

▲跨黨派立委要求行政院儘速提出「實價登錄2.0」法案。（圖／記者陳建宇攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌曾在9月29日於立法院承諾，行政院會將「實價登錄2.0」列為優先法案，並於本會期送至立法院審議。對此，民間團體「巢運」與跨黨派立委27日召開記者會，表示內政部在去年提出的版本已經非常完整，行政院不需要再重擬草案，「只要把去年的版本報送到立法院，消費者權益就可以獲得把關」。

民間團體巢運、房市改革行動聯盟、消基會房屋委員會與民進黨立委江永昌、時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委蔡壁如27日上午於立法院召開「因應房價炒作，實價登錄2.0刻不容緩」記者會，呼籲行政院應該儘速提出「實價登錄2.0」草案。

巢運發言人、專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，因應房價炒作趨勢，「實價登錄2.0」經刻不容緩，立法院從上個會期開始，就有很多民間團體與朝野立委開始關心，很可惜法案因為屆期不連續，最後仍然被退回行政院。

彭揚凱指出，蘇貞昌曾在上月29日接受邱顯智的質詢時，明確表態行政院一定會將「實價登錄2.0」列為優先法案，並且送到立法院審議，眼看已經到現在又過了一個月，依然沒有看到行政院有所行動，希望透過民間團體與跨黨派立委的共同呼籲，讓行政院盡快送出「實價登錄2.0」法案。

▲民間團體巢運召開「因應房價炒作，實價登錄2.0刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



消基會房屋委員會召集人張欣民表示，「住」是每個人一輩子消費金額最高的一項產品，因此民眾若在「住」的消費權益受到損害，往往會比其他的日常消費還要大，也因此消基會才會成立房屋委員會，幫消費者的購屋權益進行把關。

張欣民說，「實價登錄2.0」的修法早在去年就已經有動作，只是最後鎩羽而歸，也被部分社會團體解讀為內政部與行政院在打假球，「現在就是內政部與行政院的補救機會」，也藉此宣示政府有關注消費者的購屋權益。

張欣民認為，內政部在去年提出的版本已經非常完整，行政院不需要再重擬草案，只要把去年的版本報送到立法院，消費者權益就可以獲得把關。

邱顯智表示，在許多民間團體的倡議下，不動產交易透明化已經是非常久的議題，蘇貞昌也終於在9月29日允諾，行政院會將「實價登錄2.0」草案送至立法院審議，「希望行政院趕快把這件事當真」。

邱顯智說，投機客、建商藉由炒作預售屋，導致房價高不可攀，年輕人根本買不起來，也顯示預售屋即時登載、門牌揭露等「實價登錄2.0」的法案已經刻不容緩，這也是實現居住正義最起碼的要求，「如果連這點都做不到，就沒辦法談什麼是居住正義」。

蔡壁如表示，民眾黨團早在上個會期，就已經提出囤房稅、「實價登錄2.0」等居住正義的法案，要求實價登錄必須揭露門牌，同時將預售屋納入實價登錄，並且賦予主管機關有查核權，增加預售屋定型化契約的備查罰則，也呼籲政府趕快將「實價登錄2.0」法案送到立法院審議。

江永昌則說，高房價已經成為年輕人最痛苦問題，但是從過去一路以來到現在，都還沒有看到政府有任何好的作為，顯示各項政策的法律強度仍然不夠，必須強烈一點才能有效回應年輕人買房的問題。

江永昌呼籲，現在最好的方法就是實價登錄，大家要的是公開透明、穩定、合理公平的房價，而實價登錄要的就是這些資訊，不會因為有稅率、利率、管制措施以及強烈手段造成房價上的劇烈震盪，直接做到全面的資訊公開，相關部會不如優先考慮將「實價登錄2.0」做到完整，也才能回應社會的高度關注。

彭揚凱表示，「實價登錄2.0」是總統蔡英文在2016年的競選政見，如今蔡英文已經就任第五年，應該站在總統、執政黨主席的高度趕緊推動，全力促成行政院、立法院黨團支持法案，蘇貞昌日前也已經公開承諾將相關法案提送立法院。

彭揚凱強調，民眾黨團、時代力量黨團皆已經清楚表達支持「實價登錄2.0」，因此在立法院最大的關鍵還是民進黨團與國民黨團，希望行政院將法案送進立法院後，朝野黨團可以真正體察民眾對房價的疑慮，擱置其他政治性的爭議法案，將「實價登錄2.0」是重大優先法案儘速通過。

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