國民黨民調／65%反瘦肉精美豬進口　49%不認同台美關係有重大進展

▲國民黨智庫民調顯示，66％的受訪者反對開放含有瘦肉精的美國豬肉進口。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨智庫20日公布最新民調，針對是否贊成開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，66％的受訪者反對；另外對於台美關係，49％的受訪者表示不認同台美關係有重大進展，較認同者的38％高了11個百分點。

民調指出，66％的受訪者反對含瘦肉精的美豬進口，在被問到「有人認為，目前台灣和美國的關係有重大進展，因此台灣可以獲得許多實質的利益。請問您是否認同這樣的說法？」時，有49％的受訪者表示不認同，較認同者（38％）高了11個百分點。

不過，進一步從不同年齡層分析，20-29歲針對「目前台美關係有重大進展，因此台灣可以獲得許多實質的利益」，認同者達53％，為各年齡層中比率最高，國民黨認為，看來年輕族群比一般認為的要更務實。

若從政黨支持分析，自承為民進黨的受訪民眾，有69％認為台灣可以從美方獲得更多實質的利益，時代力量49％，台灣基進51％，國民黨則僅有16％，藍綠的差異非常明顯。

國民黨智庫民調由全國公信力民意調查公司執行，時間從10月13日（星期二）至10月15日（星期四）的晚上6時至10時，共計執行3個訪問場次。加權後的成功樣本為1079個，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98個百分點。