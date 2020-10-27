台灣民意基金會／吳釗燮稱「不與美國正式建交」　43%國人反對

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受美媒專訪，稱我國暫不尋求與美國建立正式外交關係，引發熱議。台灣民意基金會27日發布最新民調，顯示有39%民眾表達贊成暫不與美國正式外交，但有43%國人並不贊成，兩者相差近5個百分點，顯示蔡政府這項對美外交政策並沒有獲得多數民意的肯定與支持。

交叉分析指出，從政黨傾向看，在民進黨支持者中，約55%基本上贊成，32%反對；在國民黨支持者中，21%贊成，68%反對；在民眾黨支持者中，34%贊成，57%反對；在時代力量支持者中，43%贊成，46%反對；在台灣基進支持者中，52%贊成，29%反對；中性選民中，30%成贊成，42%反對。

台灣民意基金會認為，各政黨支持者和中性選民不但對蔡政府「暫不建交」的政策立場毫無共識，而且多數人是持反對的態度。

這次民調是由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，在2020年10月19、20日期間，以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。