蘇貞昌：國民黨立委霸佔議場唱歌喧鬧　還領那麼多錢

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨持續杯葛總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌20日再度受邀到立法院提出施政報告並備質詢，但遭國民黨立委4度杯葛。蘇貞昌稍早受訪時說，藍營立委霸佔議場唱歌喧鬧，讓他無法向國人報告，也妨害他黨立委行使職權，每天領那麼多錢，是國人不願看到的。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，而蘇貞昌在9月22日、10月13日、10月16日前往立法院進行施政報告並備質詢，但因國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，杯葛議事進行，讓蘇貞昌無法上台報告。

蘇貞昌20日第4度受邀到立法院進行施政報告，國民黨持續杯葛議事進行，占據官員席、備詢台及發言台，讓蘇貞昌無法上台提出施政報告。

對此，蘇貞昌稍早受訪時說，這是第四次了，立法院邀請他施政報告，卻因為國民黨立委霸佔議場、唱歌喧鬧，導致他沒有辦法向國人報告，也妨害他黨立委行使職權，「卻每天又領那麼多錢，是國人不願意看到的情形」。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，並接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



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