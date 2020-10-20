杯葛蘇貞昌挨批阻擋立委質詢　林為洲：我跟委員說聲歹勢

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團不滿行政院長蘇貞昌不願對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，20日四度杯葛施政報告。國民黨團總召林為洲20日受訪時，強調他們不會阻擋委員的質詢權，只是稍微延後，對於延後到其他委員質詢「我跟委員說失禮、歹勢（台語）！」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團四度杯葛，議事持續空轉。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、20日前往立法院進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨團杯葛，已打破前行政院長江宜樺在立法院2013年最晚上台施政報告的紀錄。

由於蘇貞昌遲遲無法順利施政報告，導致朝野立委質詢也一再拖延，林為洲昨在臉書發文批評民進黨突然開放含瘦肉精美豬進口，事先不溝通，事後不為昨非今是道歉，決策過程會議又不敢公開，「台灣人真的這麼卑賤嗎？」「杯葛施政報告，剛好而已！」

林為洲20日受訪時表示，今天國民黨繼續擋施政報告，但他跟所有委員保證，這會期委員們的質詢權「我們不會擋，只是稍微延後」，針對延後到其他委員質詢，「我跟委員說失禮、歹勢（台語）」，道歉沒這麼難，因為擋美豬影響到委員半小時的質詢權，絕對不會消失，只是延後，「這部分我跟大家說聲失禮！」