台灣民意基金會／台灣民眾61%反對美豬　蔡政府溝通無成效

▲豬農過去曾抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣民意基金會27日公布最新民調，根據最新民調顯示， 高達61%的民眾不支持開放美豬進口，有約33%民眾支持開放，不贊成的人比贊成的人多28個百分點。調查發現，台灣人贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式基本上不變。

台灣民意基金會分析，和9月相比可以發現，台灣人贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式基本上不變。贊成萊豬進口的人略增1.2個百分點，反對的人略增1.8個百分點。

台灣民意基金會推測，蔡政府或蔡英文執政團隊在過去的1個月，在開放美國萊豬進口政策戰場上停滯不前，對社會大眾的溝通與說服沒有成效可言。

這次民調是台灣民意基金會委託山水民調研究公司進行，民調訪問時間是今年10月19到20日，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方式以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本為1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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