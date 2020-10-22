美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工





▲新莊PCB相互公司今啟動大量解僱。（圖／勞工提供）



記者羅婉庭／新北報導

受到美中貿易戰影響，華為手機供應鏈的PCB大廠相互股份有限公司，決定完全撤離台灣，並於22日啟動第一梯次大量解僱412位勞工，含外勞116人。

新北市勞工局表示，為協助處理關廠勞工權益問題，日前入廠辦理說明會，未來除了專案協助申請失業給付，同時提醒10/24新莊體育館將舉辦就業博覽會，邀請包括嘉聯益、燿華電子等多家PCB相關廠商，歡迎相互勞工前往找工作，以便快速銜接職場。

相互公司總僱用勞工人數614人(本國籍勞工498人、移工116人)，依「大量解僱勞工保護法」第5條規定，勞資已召開兩次自治協商並達成共識，第1批10/22資遣7個部門共412位勞工(含外勞116人)，第2批11/8資遣130～140人，其餘人員預計於明年1月底全部資遣完畢，資遣費均依照勞基法相關規定辦理。勞工局將密切關注並提供相關法令諮詢。

今年60歲、已在相互任職20年的陳女士表示，公司要收的訊息來得很突然，但也只能接受，家就在新莊幸福路的陳女士期待，未來還有機會找到在地工作，「做清潔的也沒關係」。另外老公也在相互、今年55歲的阿玉說，幸好孩子都大了，房子的貸款也付完了，「只是還沒開始存退休金，有點措手不及，」不過她也認為，還好公司不是在嚴重虧損、付不出資遣費的時候才宣布倒閉，「算是不幸中的大幸。」。

為協助相互員工因應大量解僱，勞工局特別召集就業服務處、外勞服務科、勞資關係科同仁辦理入廠說明會，現場並發放求職登記表，以便瞭解員工居住轄區分布，進而預先協調各站台專案協助申請失業給付。就服站也積極提供徵才訊息，例如10/24新莊就業博覽會就邀請了嘉聯益、燿華電子、晶功、啟鑫等PCB廠商參與，10/30也將在新莊裕民行政大樓辦理小型徵才活動，都非常歡迎相互員工前往找工作。

至於相互116名移工，主要來自菲律賓和泰國，因為疫情導致引進成本增加，反而變成很搶手，約8成已找到新工作，將待僱傭關係結束後陸續轉出。部分選擇返國的移工仍可繼續住宿舍，待薪資發放後再安排出境。勞工局將督導仲介做好相關服務。

至於相互公司違反「大量解僱勞工保護法」未於60日前通報計畫書，依該法第17條規定，處新台幣10萬元至50萬元罰鍰，勞工局將依法裁罰。勞工局呼籲，事業單位如有大量解僱情事時，應主動洽詢相關法令規定，勞工局並提供大量解僱線上通報服務，加速協助失業勞工重返職場。相關資訊均可連結「新北勞動雲」進行查詢。