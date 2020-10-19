▲龍芯董事長官媒發聲：別再想5奈米，28奈米夠用了！。（圖／翻攝自《環球雜誌》）



記者林彥臣／綜合報導

全球半導體產業的競爭進入白熱化階段，目前全世界最先進的5奈米半導體製程，以台灣的台積電良率最高，並且準備攻克3奈米量產技術，南韓三星雖然也掌握5奈米技術，但是良率不如台積電，大陸的半導體產業則是遭到美國限制，製程技術停留在14~28奈米。龍芯董事長胡偉武在大陸官媒《環球人物》雜誌的專訪表示，別再想5奈米，28奈米夠用了，只要系統優化做得好，還是能在市場上有兢爭力。

胡偉武接受《人民日報》旗下媒體《環球人物》雜誌專訪表示，過去國家的發展項目，很多都是強調技術先進性，很多人都覺得，「美國人都幾奈米了，我們才幾奈米」但實際上應該要透過系統優化，來提升性能，而不是完全透過技術先進性。

▲胡偉武指出，半導體最先進工藝，只有那1、2家。（圖／翻攝自《環球雜誌》）



胡偉武強調，不一定要用最先進的工藝，因為那個工藝全世界就只有1、2家掌握「一斷供你就徹底沒辦法了」。

胡偉武說，西方對中國的限制越來越精準了，一開始什麼都不讓賣，後來慢慢開放了，還是不允許中國發展自己的晶片產業，例如中芯國際的事情，就是不希望中國的IT產業往高端發展，希望保持原來的分工，「美國賺大錢，中國辛苦賺點小錢」。

▲胡偉武用蓋樓比喻中國與其他半導體技術先進國家的差別。（圖／翻攝自《環球雜誌》）



胡偉武直言，過去整著中國的IT產業是「應用發達」、「基礎薄弱」，美國做了基礎，中國做了應用，像CPU操作系統、晶片生產材料、生產設備，中國就不行了，「就像蓋樓一樣，人家蓋三層樓了，說三層樓真漂亮，我們來蓋三層樓吧！但人家一樓、二樓是蓋得很好，才蓋三層樓，我們一樓、二樓都不蓋，直接說我們也跟著蓋三層樓吧。」

胡偉武比喻，以工業來打比方，CPU像鋼鐵、操作系統像石油，「我們很難想像，我們中國發展工業體系，如果沒有自己的鋼鐵工業和石油工業，我們沒有CPU，我們沒有自己的操作系統，我們做了IT產業」。

胡偉武最後，其實在國際上，整個積體電路應用產業鏈，也是美日歐加起來才完整，美日歐的依賴都要擺脫，那就會慢一些，這有個過程方法的問題，不要再想著美國人做5奈米、誰做5奈米，別想這些，就是14奈米夠用了、28奈米夠用了，99.9%的應用都夠用了，只要系統優或做好，在市場中還是有很強的競爭力。

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