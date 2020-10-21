瑞典禁止華為、中興參與5G建設　中方：反對濫用「國家安全」概念

▲瑞典加入封殺隊伍。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國以國安為由，封殺華為等中國製通訊設備，且積極說服歐洲等盟國加入抵制行列。而繼英國之後，又一歐洲國家加入封殺行列，瑞典宣佈禁用華為、中興通訊（ZTE）的 5G 設備。對此，中國駐瑞典大使館回應，堅決反對濫用「國家安全」概念。

瑞典10月20日宣佈，基於安全理由，參加11月5G頻譜拍賣的電訊公司禁止使用中國科技公司華為及中興通訊的設備，已經安裝好的相關設備則必須在2025年1月1日前拆除。

中國駐瑞典大使館發言人10月20日表示，瑞典有些人炒作有關華為和中興等中方企業的設備構成所謂「國家安全威脅」的論調，但拿不出任何真憑實據；多年來，華為和中興等中方企業積極促進中瑞資訊與通訊技術合作，為瑞典相關基礎設施建設作出了積極貢獻，從來也沒有對瑞典的國家安全有過甚麼「威脅」。

發言人強調，中方堅決反對濫用「國家安全」概念，在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，以「莫須有」罪名打壓中方企業，人為阻隔合作。

發言人稱，中方敦促瑞典政府遵循開放發展和公平競爭的市場原則，重新審視相關決定，向中方企業提供開放、公正、公平、非歧視性的營商環境，以維護相互開放大局。

►戴口罩也要記得保養