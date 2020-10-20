瑞典5G網路也禁用華為、中興　「核心功能」中完全排除

▲瑞典5G網路系統跟進禁用華為設備。（圖／路透）



文／中央社

瑞典將在11月拍賣5G頻譜，電信監管機構今天宣布，禁止5G網路使用中國電信設備公司華為和中興通訊（ZTE）的設備。

路透社報導，瑞典郵政及電信總局（The Swedish Post and Telecom Authority, PTS）說，執照條件是在瑞典國防軍（Swedish Armed Forces）和瑞典安全局（Swedish Security Service）評估後制訂的。

在美國的壓力下，歐洲各國政府持續檢討在國內網路建設中，中國公司所扮演的角色。美國認為中國公司構成安全威脅，因為中國企業和人民依法必須協助國家收集情報，此外還有其他隱憂。

英國7月下令，到2027年前須將華為設備從英國5G網路完全清除，成為首先這樣做的歐洲國家之一。

針對瑞典這項決定，華為和中興通訊未立即回應媒體的置評要求。

瑞典郵政及電信總局也表示，參加頻譜拍賣的公司，必須在2025年1月1日前，從現存的核心功能中移除華為和中興通訊設備。核心功能的定義為，用來建設無線接取網路（Radio Access Network）、傳輸網路、核心網路，以及網路服務及維護的設備。

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