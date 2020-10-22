4個月義務役延長戰力會下降？　徐巧芯槓嚴德發：不列後備算了這樣最強

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國防部目前仍不打算延長4個月軍事訓練役的役期，部長嚴德發22日在立法院外交國防委員會備詢時解釋，義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響，戰力會下墜。對此，台北市議員徐巧芯22日抨擊，要不要乾脆直接不把他們列入後備人力算了，這樣戰力最強？

國人關心目前屬徵兵制之4個月軍事訓練役，國防部報告指出，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議。嚴德發更在備詢時解釋，義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響，戰力會下墜。

對此，徐巧芯22日忍不住在臉書開酸，中華民國國防部長的邏輯是，「教召14天可以讓戰力上升，四個月的訓練提升一年會讓戰力下降」，有人聽懂嗎？

徐巧芯提出三個疑問，第一，延長四個月軍事訓練役的役期，跟志願役的人力有什麼關聯？為何不能增加四個月的訓練，同時保持志願役的人力人員配置？不要說國防預算的問題，因為目前台海情勢緊張，增加相關預算本來就是應該做的事。

她表示，其次國防部長說，「義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低」，難道意思是目前與未來的人力過份充足？那為何基層軍人不斷抱怨近期人力不足、長官美化編現比？

徐巧芯舉例，新加坡、南韓都是徵兵制，他們的戰力有下墜嗎？四個月的軍事訓練役、台灣的年輕人在部長的眼中那麼弱嗎？一方面說志願役跟國軍「理念相同」，暗指四個月的跟國軍理念不同？同時又認為增長訓練時間越練戰力會越差？那要不要乾脆直接不要把他們列入後備人力算了，這樣戰力最強？

最後，徐巧芯用Hashtag狠酸國防部，到底內心話是戰力下墜，還是選票下墜，為何立委聽到部長這答案都沒有覺得怪想多問幾句？

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